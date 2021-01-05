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У Бориславі під час пожежі у квартирі рятувальники евакуювали 10 людей

Вероніка Рой

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У понеділок, 4 січня, у місті Борислав виникла пожежа у квартирі, під час якої евакуювали 10 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Пожежа виникла близько 21:25 на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в одній з квартир у Бориславі на вул. Трускавецькій, 67. Коли вогнеборці приїхали на місце події, квартира була заповнена димом. Рятувальники одразу приступили до ліквідації займання. Для того, аби гарантувати безпеку мешканців рятувальники вивели на свіже повітря 10 людей, з них 2 дітей.

О 21:37 пожежу локалізовано та о 21:41 повністю ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку.

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До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 9 рятувальників. Травмованих внаслідок пожежі немає. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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