Степанов заперечує заборону продажу повсякденних товарів під час карантину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час карантину не відповідає дійсності. Про це він заявив під час брифінгу 5 січня, передає УП.

«Я бачив цю інформацію, яка з’явилася в мережі, вона не є достовірною. Чим дозволено буде торгувати в термін з 8 до 25 січня – це торгівля продуктами харчування, на торговельних площах, де не менше 60% площі призначена для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв′язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і засобами захисту рослин. Торгівельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень», – зазначив очільник МОЗ.

Щодо побутової хімії, то Степанов повідомив, що Кабмін на засіданні 5 січня ще прийме певні уточнення.

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За словами міністра, коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триматимуть в Україні лише 16 днів.

«16 днів це той термін, який потрібен нам, щоб повністю збити хвилю розповсюдження COVID-19. Нам це потрібно, щоб ми потім уже не вводили ніяких локдаунів, щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип, щоб ми уже до весни не вводили локдаун, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю захворюваності і витримала наша медична система», – додав Степанов.

Зауважимо, днем раніше з’явилася інформація, що з 8 до 24 січня 2021 року під час жорсткого карантину в Україні буде заборонено продавати побутову хімію, одяг, пресу, дитячі товари для навчання та ще низку товарів повсякденного вжитку. В Американській торговельній палаті вважають це порушенням прав споживачів.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня Україна піде на повний локдаун. Всі деталі – за цим посиланням.

Зауважимо, що нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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