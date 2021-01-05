На Сихові позашляховик насмерть збив 72-річну бабусю

У вівторок, 5 січня, у Львові на вулиці Хуторівка позашляховик насмерть збив 72-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася о 7.45 на вулиці Хуторівка. За даними поліції, 59-річний водій Mitsubishi Outlander скоїв наїзду на 72-річну львів’янку. Жінка померла в кареті швидкої медичної допомоги.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція