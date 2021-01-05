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На Львівщині викрили чергову тютюнову контрабанду

Ольга Денисяка

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У пункті пропуску «Краківець» прикордонники знайшли в автомобілі 400 пачок контрабандних сигарет. Водійка намагалась їх заховати під декоративною обшивкою стелі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Українка виїжджала з країни автомобілем «Форд». Прикордонники разом з митниками вирішили його перевірити і знайшли  410 пачок цигарок. Жінка нашпигувала їх під декоративну обшивку стелі авто.

Знахідку передали працівникам митниці.

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Фото: Львівський прикордонний загін

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