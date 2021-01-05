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Як їздитимуть комунальні маршрутки на Різдво: графіки руху

Вероніка Рой

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Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 підготувало графік руху автобусів на Різдво, 7 січня. Так, три маршрути не курсуватимуть, а всі інші працюватимуть за графіком вихідного дня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Зокрема, 7 січня маршрути 1А, 2А, 45 не курсуватимуть. Маршрут 8А курсуватиме за графіком вихідного дня.

Натомість маршрути 3А, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 29, 32, 37, 46, 47А, 52 курсуватимуть за спеціальними графіками.

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В інші дні свят автобуси курсуватимуть за графіком вихідного дня.

Детальніше про графіки руху можна дізнатися за посиланням.

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