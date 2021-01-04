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У Львові підприємство незаконно заволоділо земельною ділянкою

Юлія Осим

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Одне з підприємств Львова сплатить громаді понад 827 тис. грн штрафу за незаконне заволодіння земельною ділянкою, що розташована у Шевченківському районі міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Повідомляється, що договір оренди на користування земельною ділянкою не був укладений, попри розташування на спірній території  об’єктів нерухомості, що належать на праві власності відповідачу. Так само відсутні будь-які документи на користування землею. Також кошти за використання землі до бюджету не сплачувалися.

Західний апеляційний господар орський суд скасував рішення Господарського суду Львівської області, вважаючи незаконною його відмову у задоволенні позовних вимог прокурора. У результаті, за користування земельною ділянкою площею майже 1 га підприємство сплатить понад 827 тис. грн.

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