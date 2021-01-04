На Різдво у Львові організують святкові обіди для потребуючих

У переддень Різдва, 6 січня, люди, які через певні життєві обставини не мають змоги відчути духовну атмосферу Різдва у родинному колі, зможуть спільно покуштувати традиційні святвечірні страви. А на Різдво, 7 січня, для потребуючих організують святкові різдвяні обіди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, святвечірні гостини й різдвяні обіди для бездомних, малозабезпечених та літніх людей цього року організовують Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, Український католицький університет, Спільнота Святого Егідія та Спільнота взаємодопомоги «Оселя».

Так, 6 січня о 17:00 год. працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб для людей, які отримують послуги у цій установі, накриють святвечірній стіл. Тож півсотні людей, які через різні життєві обставини не мають домівки, зможуть спільно покуштувати традиційні святвечірні українські страви.

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«Різдвяна вечеря, як і щороку, складатиметься з традиційних для українського столу страв. Це кутя, смажена риба, вареники, пампушки. Вечерю організовують орієнтовно для 45−50 осіб, які отримують в Центрі соціальні послуги. Різдвяна вечеря у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб відбудеться уже дванадцятий раз, і розпочнеться вона, традиційно, зі спільної молитви», – повідомив керівник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Також 6 січня у стінах Українського католицького університету працівники та студенти організовують благодійну ініціативу – «Вифлеємська гостина» для 100 самотніх людей і тих, хто перебуває в потребі. Організатори «Вифлеємської гостини 2021» – деканат з душпастирських справ спільно з деканатом студентського життя УКУ.

Зазвичай, Святвечір відбувався в одному із корпусів УКУ на вулиці Хуторівка, однак цього разу, задля дотримання усіх карантинних норм, організатори перенесли гостину в корпус на вулиці Козельницькій, 2 (Трапезна УКУ). Розпочнеться святкування 6 січня о 13:30 год. зі святкового богослужіння в університетському храмі святої Софії – Премудрості Божої.

Кожного року Спільнота Святого Егідія в день Різдва, 7 січня, організовує великий різдвяний обід для бездомних осіб, малозабезпечених і літніх людей. Цього року святкування буде на вулиці з дотриманням карантинних правил. Зокрема, святкове частування відбуватиметься на двох локаціях: на площі біля Порохової вежі та на території церкви Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська 175). Початок о 10.00 год.

Окрім того, ГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організовує акцію «Різдвяний Святвечір», що відбудеться під час щочетвергової роздачі їжі о 14:00 год 7 січня у сквері біля Порохової вежі. Для близько 250 нужденних людей приготують гарячий суп та вручатимуть святкові пакунки з їжею.

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Фото: ЛМР