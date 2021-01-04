Різдво у Шевченківському гаю: програма святкувань

На Різдво, 7 січня, львів’ян та гостей міста кличуть на традиційні святкування у Шевченківському гаю. Гостям обіцяють родинний затишок та дзвінку коляду. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цьогоріч Різдво у Шевченківському гаю відзначатимуть лише один день – 7 січня. Святкування розпочнуться о 13:00 год. і триватимуть до 20:00 год.

У програмі заходу – майстер-класи у старовинних садибах, читання різдвяних казок, коляди та вертеп.

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«Різдво у Гаю – це місце зустрічі львівських родин, друзів та гостей міста. Традиційно відкриють свої двері садиби гаю, гості спільно колядуватимуть від хати до хати, що створить особливу родинну атмосферу. Буде традиційна львівська різдвяна забава просто неба», – кажуть організатори.

Під час святкувань у Шевченківському гаю будуть дотримані всі карантинні норми. Гостей закликають мати зі собою маску та не нехтувати правилами особистої безпеки.

Вартість квитків на «Різдво у Гаю» становить 30-50 грн. Частину отриманих коштів скерують на реставрацію автентичних садиб. Більше деталей – за цим посиланням.

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