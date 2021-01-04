На Жовківщині авто на пішохідному переході збило 10-річного хлопчика 

У неділю, 3 січня, близько 18:40 год. у Жовківському районі Львівщини водій автомобіля Audi на пішохідному переході збив 10-річного хлопчика. Дитину з травмами доставили до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У повідомленні йдеться, що 28-річний водій автомобіля Audi наїхав на 10-річного хлопчика, який переходив проїзну частину в межах пішохідного переходу. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальні провадження ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Поліцейські розслідують обставини ДТП.

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