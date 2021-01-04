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На ремонті вулиці у Львові підприємець «нажив» 170 тисяч

Наталя Дуляба

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Правоохоронці оголосили підозру 54-річному директору підприємства, який на ремонті однієї з вулиць Львова «нажив» 170 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Встановлено, що наприкінці 2019 року у Львові підприємство уклало із районною адміністрацією договір на капремонт двору, внутрішньоквартальних доріг і тротуарів.

В подальшому керівник підприємтсва, 54-річний львів’янин, підписав та подав для оплати в районну адміністрацію акти прийому виконаних будівельних робіт. У документі він вніс перелік робіт на 170 тисяч гривень, які фактично не убли виконані. Цей факт підтвердив й висновок будівельно-технічної експертизи.

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За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зловмиснику вже оголосили підозру, досудове розслідування ще триває.

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