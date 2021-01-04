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На пішохідному переході на Сихові водійка збила двох людей

Ольга Денисяка

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3 січня о 10:30 год. на  перехресті вулиць Хуторівка-Хоткевича у Львові водійка автомобіля «Пежо» збив двох людей на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У повідомленні йдеться, що 42-річна львів’янка за кермом автомобіля «Пежо» на нерегульованому пішохідному переході збила 17-річну львів’янку та мешканця Дублян віком 20 років.

Двоє пішоходів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

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Слідчі відкрили кримінальні провадження ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на терімн до трьох років або без такого. Поліцейські розслідують обставини ДТП.

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