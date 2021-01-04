На Львівщині оголосили штормове попередження

У понеділок, 4 січня, на дорогах Львівщини буде ожеледиця та густий туман. Рятувальники оголосили в області штормове попередження та просять бути обережними на дорозі. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Синоптики повідомляють, що у Львові та області 4 січня на дорогах буде ожеледиця. Також в першій половині дня 4 січня – туман видимістю 200-500м.

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Рятувальники просять водіїв буди вкрай обережними та уважними на дорозі

«Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій», – застерігають рятувальники.