Якої погоди чекати на Львівщині 5 січня?

У вівторок, 5 січня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну й дощову погоду. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.
Вночі температура повітря становитиме 2-4 градуси тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +5°C. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Хмарно. Практично протягом усього дня падатиме дощ.
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Наталя Дуляба