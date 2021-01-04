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Якої погоди чекати на Львівщині 5 січня?

Наталя Дуляба

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У вівторок, 5 січня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну й дощову погоду. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме 2-4 градуси тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +5°C. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Хмарно. Практично протягом усього дня падатиме дощ.

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Львівський портал писав, чи варто чекати українцям снігу та морозу на Різдво. Якою буде погода 7 січня, читайте за цим посиланням.

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