38-річний львів’янин напав на патрульного

Патрульного, який у Львові прибув на виклик через домашнє насильство, побив 38-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько опівночі 3 січня львівські патрульні отримали виклик про вчинення домашнього насильства в одному з будинків на вул. Донецькій.

По прибуттю правоохоронці виявили у квартирі 38-річного мешканця, який поводився агресивно, нецензурно висловлювався та не реагував на зауваження поліцейських. Згодом він зненацька вдарив кулаком в обличчя одного з патрульних.

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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі триває досудове розслідування.

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