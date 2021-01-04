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14-річну школярку, яку шукали майже місяць, знайшли у Львові на вокзалі

Наталя Дуляба

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Правоохоронці майже місяць розшукували 14-річну мешканку Рудок Віолетту Єрмілову, яка 10 грудня пішла до школи, але додому так і не повернулась. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Встановлено, що школярка вранці 10 грудня пішла до школи, але додому не повернулася. Зникла безвісти 14-річна Віолетта Єрмілова є мешканкою Рудок, на зв’язок з рідними не виходила, майже місяць її місцеперебування було невідомим.

До розшуків неповнолітньої залучили всі підрозділи та служби поліції Львівщини, також орієнтування передали у всі підрозділи Національної поліції України.

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Правоохоронці обстежували на території області хостели, вокзали та автовокзали, а також інші місця можливого перебування дівчини, опитували рідних та знайомих неповнолітньої.

Знайшли школярку 3 січня на залізничному вокзалі у Львові. Вона неушкоджена, жодних протиправних дій стосовно неповнолітньої скоєно не було.

Дівчину доставили додому, з нею працював психолог. З родичами поліцеські провели профілактичні бесіди.

Як писав Льіввський портал, на Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. Протягом 2020 року правоохоронці отримали звернення щодо зникнення 449 дітей, розшукати вдалося всіх.

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