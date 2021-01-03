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У центрі Львова створюють льодові скульптури

Ольга Денисяка

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У центрі Львова, біля міської ялинки, скульптури створюють фігури з криги. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні культури Львівської міськради.

Темою цьогорічної виставки стало Відродження. Скульптури із льодових брил створюють шестеро скульпторів – Дарія Альошкіна, Гордій Старух, Юрій Царенко, Сергій Жолудь, Володимир Семків та Денис Шиманський.

Виставка льодових скульптур буде тішити львів’ян та гостей міста впродовж усіх різдвяних свят аж доти, допоки погода дозволить.

 

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Фото: Управління культури ЛМР, Укрінформ

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