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У ДТП біля Львова постраждали 10 людей

Ольга Денисяка

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У ніч на 3 січня на трасі Київ-Чоп поблизу Львова зіткнулись автомобіль BMW та мікроавтобус Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії травмувались 10 людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Аварія сталась 2 січня близько 23:05 год. на автодорозі Київ – Чоп у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району.

26-річний водій автомобіля BMW 320d, мешканець м. Винники, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Mercedes Sprinter, яким керував 36-річний мешканець Стрия.

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Внаслідок ДТП травмувались 10 осіб, зокрема 3 дітей, віком 17 років. Вісьмох постраждалих, у тому числі трьох дітей, госпіталізували із травмами різного ступеня важкості у медзаклади Львова та області.

Обставини події встановлюються.

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Фото: Варта-1

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