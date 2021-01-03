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П'яна львів'янка потрапила у дві ДТП і втекла

Ольга Денисяка

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Ввечері 2 січня нетвереза 48-річна львів’янка на автомобілі Peugeot в’їхала в інше авто на вулиці Ярослава Осмомисла, а згодом в зупинку громадського транспорту на вулиці Замарстинівській та намагалася втекти. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Так, близько 20:00 год. патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Ярослава Осмомисла. 29-річний львів’янин повідомив, що автомобіль Peugeot 2008 в’їхав у його автомобіль Peugeot 508 і втік з місця події зустрічною смугою. Чоловік запам’ятав номерні знаки.

Водночас, інший екіпаж отримав виклик про те, що на вулиці Замарстинівській схожий автомобіль зніс зупинку громадського транспорту і дорожні знаки та поїхав з місця події в напрямку вулиці Липинського. Патрульні виявили на місці події уламки авто і номерні знаки. Це ті самі, які запам’ятав водій попередньої ДТП.
Поліцейські почали обстежувати прилеглі території і виявили авто та водійку на тій ж вулиці. 48-річна львів’янка мала ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,5 проміле.

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На порушницю склали: 2 протоколи за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП, 2 протоколи за ст.122-4 (Втеча з місця ДТП) та протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП
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