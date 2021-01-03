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Олена Старіква стала кращою спортсменкою Львівщини 2020 року

Ольга Денисяка

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Найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками 2020 року відділення НОК України у Львівській області визнало велосипедистку Олену Старікову (особистий тренер Євген Болібрух) – володарку трьох медалей континентального гатунку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НОК.

 

Саме Олена Старікова на чемпіонаті Європи з велосипедного спорту на треку, який упродовж 11 – 15 листопада тривав у м. Пловдиві (Болгарія), стала безумовно найкращою серед усіх українських спортсменів, здобувши єдину золоту медаль у складі національної збірної (у кейріні), а також дві бронзові – в особистому спринті та в командному (разом з Любов’ю Басовою та Олександрою Логвінюк).

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Відтак найкращим тренером Львівщини у 2020 році став особистий тренер Олени Старікової – Євген Михайлович Болібрух, який сам нещодавно був одним із лідерів національної збірної з велосипедного спорту: МСМК, дворазовий володар Кубка світу (2008, 2009 рр.); багаторазовий призер етапів Кубка світу; багаторазовий чемпіон та призер міжнародних змагань, чемпіонатів та Кубків України.

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Фото: НОК

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