Для вчительки з Новояворівська терміново збирають кошти на лікування

Для порятунку життя вчительки біології школи №1 із Новояворівська Олени Харламової необхідно зібрати 100 тисяч євро. Майже рік тому жінці поставили діагноз – рак яєчників. Про це повідомляють у Facebook-спільноті «Рожеві крила», створеній для збору коштів на порятунок вчительки.

Лікування в Україні не давало шансів на життя. Рятувати педагога взялись в Німеччині. Олена Харламова вже у клініці Гамбурга пройшла обстеження, дві хіміотерапії та операцію.

«Зусиллями друзів, колег, учнів, випускників та батьків вдалося відправити її на лікування у Гамбург і оплатити перший етап лікування, загальною вартістю 50 тисяч євро. Розпочався другий етап, на який необхідно зібрати 100 тисяч євро», – повідомила у Facebook вчителька Ірина Кушнір. Реклама партнерів

Для збору коштів задля порятунку життя Олени Харламової учні та вчителі неодноразово організували масштабні акції, завдяки яким вдалось зібрати гроші на першу частину лікування. 1 січня благодійники, учні, вчителі та випускники школи, а також творчі колективи Новояворівська провели новорічно-різдвяний концерт та благодійний ярмарок.

Номери рахунків:

5168 7573 2391 4723 картка Олени Олегівни Харламової

5167 9855 6235 7905 Харламова Антоніна Олегівна/ Приват банк

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