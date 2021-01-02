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Синоптики прогнозують, що січень 2021 року буде теплішим, ніж зазвичай

Ольга Денисяка

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У січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується від  0 до 4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

 

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря в Україні складає 1-6 градусів морозу, у східних, Сумській та Чернігівській областях, місцями на Полтавщині та в Карпатах 7-8 градусів морозу.

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Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-37 градусів морозу, в Карпатах, окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської та Сумської областей 38-39,8 градусів морозу, в Черкаській та Луганській областях місцями 40-42 градусів морозу, на узбережжі Криму 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури – 7-14 градусів тепла, на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 15-18 градусів, в Криму до 21 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 27-56 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 57-155 мм.

Ожеледь відмічається в середньому 1-7 днів за місяць, хуртовини найчастіше спостерігаються на Лівобережжі країни та на Прикарпатті.

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