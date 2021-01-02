Рятувальники попереджають про сильний туман на Львівщині

Ввечері 2 січня та зранку 3 січня на території Львівської області прогнозують густий туман та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.
За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території Львівської області та у м. Львові ввечері 2 січня і вночі та в першій половині дня 3 січня місцями буде туман видимістю 200 – 500 м. На дорогах – ожеледиця
Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки.
Під час керування автомобілем в тумані:
- вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;
- користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;
- уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;
- не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
- при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.
Водночас, кожен пішохід має знати, що у темну пору доби або під час туману, він непомітний для водіїв. Особливо, якщо верхній одяг темного кольору. Тому, пішоходам при перебуванні на вулиці під час туману потрібно:
- позначити себе світловідбивними елементами одягу, або ліхтариком
- знаходитись якомога далі від проїжджої частини.
- переходити дорогу тільки по пішохідним переходам.
- рухатись назустріч транспортному потоку.
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Ольга Денисяка