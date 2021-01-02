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Рятувальники попереджають про сильний туман на Львівщині

Ольга Денисяка

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Ввечері 2 січня та зранку 3 січня на території Львівської області прогнозують густий туман та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території Львівської області та у м. Львові ввечері 2 січня і вночі та в першій половині дня 3 січня місцями буде туман видимістю 200 – 500 м. На дорогах – ожеледиця

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки.

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Під час керування автомобілем в тумані:

  • вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;
  • користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;
  • уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;
  • не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
  • при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.

Водночас, кожен пішохід має знати, що у темну пору доби або під час туману, він непомітний для водіїв. Особливо, якщо верхній одяг темного кольору.  Тому, пішоходам при перебуванні на вулиці під час туману потрібно:

  • позначити себе світловідбивними елементами одягу, або ліхтариком
  • знаходитись якомога далі від проїжджої частини.
  • переходити дорогу тільки по пішохідним переходам.
  • рухатись назустріч транспортному потоку.

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