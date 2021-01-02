Окупанти на Донбасі 11 разів порушили режим «тиші»

Впродовж 1 січня бойовики дев’ять разів порушували режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. Поранених чи загиблих серед українських військових немає. Про це Львівському порталу повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Біля Авдіївки у штабі зафіксували обстріли бойовиків із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. З напрямку селища Яковлівка військові помітили квадрокоптер, який збили після перетину ним лінії розмежування.Також обстріли бойовиків фіксували біля Водяного, Павлополя, Золотого-4 та Новолуганського.

У штабі запевняють, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на порушення бойовиків.

Реклама партнерів