На Сколівщині 20-річна водійка в’їхала в бетонну огорожу: є постраждалі

1 січня у Сколівському районі Львівщини 20-річна водійка не впоралась з керуванням та в’їхала у в бетонну опору залізничного мосту. Внаслідок ДТП травмувалась водійка та її 21-річний пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась близько 17:44 год. у селі Гребенів Сколівського району. Водійка автомобіля «Mercedes-Benz C 200» в’їхала в бетонну опору залізничного мосту.

Внаслідок ДТП травмувалась 20-річна водійка та 21-річний пасажир. Рятувальники деблокували потерпілих з автомобіля та перенесли травмованих до карети швидкої допомоги.

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Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до Сколівської центральної районної лікарні.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.Обставини події встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС