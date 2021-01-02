ОСТАННІ НОВИНИ

На Сколівщині 20-річна водійка в’їхала в бетонну огорожу: є постраждалі

Ольга Денисяка

|

1 січня у Сколівському районі Львівщини 20-річна водійка не впоралась з керуванням та в’їхала у в бетонну опору залізничного мосту. Внаслідок ДТП травмувалась водійка та її 21-річний пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Аварія сталась близько 17:44 год. у селі Гребенів Сколівського району. Водійка автомобіля «Mercedes-Benz C 200» в’їхала в бетонну опору залізничного мосту.

Внаслідок ДТП травмувалась 20-річна водійка та 21-річний пасажир. Рятувальники деблокували потерпілих з автомобіля та перенесли травмованих до карети швидкої допомоги.

Реклама партнерів

Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до Сколівської центральної  районної лікарні.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.Обставини події встановлюють правоохоронці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...