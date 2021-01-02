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На Львівщині у ґрунті застряг автомобіль, який віз кисень до лікарні

Ольга Денисяка

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1 січня у місті Новояворівськ Львівської області поблизу районної лікарні на м’якому ґрунті застряг автомобіль, що довозив кисневі балони до медзакладу. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Інцидент стався близько 11:00 год. на території Новояворівської районної лікарні, що на вул. Шевченка,18.

Автомобіль MAN S2000, який здійснював довіз кисневих балонів до лікарні, застряг м’якому ґрунті. Згодом рятувальники за допомогою  буксирувального тросу витягнули автомобіль.

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Фото: ДСНС

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