Команда Львівщини стала чемпіоном України з веслування

Юнацька команда Львівщини цьогоріч стала чемпіоном України з веслування на байдарках та каное серед юнаків та дівчат 13-16 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На чемпіонаті України серед юніорів 17-18 років та молоді до 23 років молодіжна збірна Львівщини здобула перемогу в командній боротьбі, а юніорська збірна посіла друге командне місце серед 21 команд.

На командному чемпіонаті України збірна Львівщини посіла 3 місце. Також цьогоріч 11 спортсменів виконали норматив Майстра спорту України, а 8 спортсменів виконали норматив кандидата у майстри спорту. Такі цифри озвучили на підсумковій конференції федерації веслування на байдарках та каное Львівщини, яку очолює Андрій Маслюк.

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