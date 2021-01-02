ОСТАННІ НОВИНИ

Команда Львівщини стала чемпіоном України з веслування

Ольга Денисяка

|

Юнацька команда Львівщини цьогоріч стала чемпіоном України з веслування на байдарках та каное серед юнаків та дівчат 13-16 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

На чемпіонаті України серед юніорів 17-18 років та молоді до 23 років молодіжна збірна Львівщини здобула перемогу в командній боротьбі, а юніорська збірна посіла друге командне місце серед 21 команд.

На командному чемпіонаті України збірна Львівщини посіла 3 місце. Також цьогоріч 11 спортсменів виконали норматив Майстра спорту України, а 8 спортсменів виконали норматив кандидата у майстри спорту. Такі цифри озвучили на підсумковій конференції федерації веслування на байдарках та каное Львівщини, яку очолює Андрій Маслюк.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...