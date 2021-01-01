У центрі Львова п’яний турист влаштував стрільбу

У центрі Львова затримали туриста, що здійснив постріли з пістолета. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, інцидент стався сьогодні пів на другу годину ночі, коли патрульні на проспекті Шевченка почули звуки подібні на постріл, а згодом виявили чоловіка з предметом схожим на пістолет.

Дебошир поводився агресивно і перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали та викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.

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У 37-річного мешканця іншої області вилучили пристрій для відстрілу гумових куль «Форт», два магазини, в якому знаходились 16 патронів, а також, ще 7 куль в стволі пістолета і патроннику.

Затриманого супроводили до відділку поліції. Там на нього склали протокол за стрільбу з пристроїв несмертельної дії.

Зброю вилучили до рішення суду.

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