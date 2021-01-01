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У Славському зупинилась канатна дорога. 70 людей зависли над землею

Андрій Котенський

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У Славському зупинився крісельний підйомник. Рятувальникам довелося знімати туристів. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, інформація про те що у селі Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника надійшла 1 січня о 13:35.

Працівниками об’єкту намагаються запустити підйомник за допомогою електрогенератора, але наразі безуспішно.

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Станом на 14:20 гірничо-рятувальними підрозділами ДСНС розпочато роботи по зняттю туристів з крісельного підйомника. Всього на канатній дорозі перебувало близько 70 осіб. Температура повітря 1 градус тепла.

Станом на 15:00 підрозділами ДСНС з крісельного підйомника врятовано 29 осіб, з них 5-ро дітей. Роботи тривають.

До порятунку людей залучено 16 рятувальників.

Станом на 16:05 з крісельного підйомника зняли всіx 74 особи, з них 13 дітей та троє вагітних жінок. Роботи завершено.

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