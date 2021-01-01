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У Східниці чоловік впав з обриву в річку

Андрій Котенський

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На Львівщині рятувальники надали допомогу чоловіку, що впав з обриву в річку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, повідомлення про потерпілого, що впав із обриву у річку надійшло 01 січня о 05:22.

Як виявилося у селищі Східниця на вулиці Шевченка, з обриву над річкою, висотою два метри впав 33-річний чоловік. До місця події негайно виїхали рятувальники. На момент прибуття з’ясувалось, що чоловік не може самостійно вибратись.

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Рятувальникам довелося перенести чоловіка через річку на інший берег та передати працівникам швидкої медичної допомоги. Потерпілого із загальним переохолодженням тіла госпіталізували в Бориславську Центральну міську лікарню.

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