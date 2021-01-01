У Львові вогнеборці врятували жінку з вогню

У Львові на пожежі врятували жінку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 31 грудня о 13:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Тарнавського. Вогонь спалахнув у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

По прибуттю до місця виклику, рятувальники під час розвідки задимленої квартири, на підлозі виявили літню жінку, яку винесли на свіже повітря та передали медикам.

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Потерпілу госпіталізували в Львівську обласну клінічну лікарню. О 13:55 вогнеборці повністю ліквідували пожежу.

Причини та обставини виникнення займання з’ясовують правоохоронні органи.