Санкар – найкращий спортсмен Львівщини за підсумками грудня 2020 року

Олімпійська рада та виконком відділення НОК України у Львівській області визначили найкращого спортсмена Львівщини за підсумками спортивного грудня. Ним визнали 25-річного львів’янина Антона Дукача – володаря срібної медалі четвертого етапу Кубка націй сезону 2020-2021 років. Про це Львівському порталу повідомила заступник начальника управляння молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

У змаганнях серед чоловічих одномісних саней Антон Дукач програв переможцю лише одну соту секунди.

На санній трасі німецького Вінтербергу 18 рудня 2020 року окрім Антона Дукача відзначився також ще один українець – представник Тернопільщини Андрій Мандзій, який піднявся на третю сходинку п’єдесталу. Львів’яни Олена Смага (в жіночих одномісних санях) та Ігор Стахів / Андрій Лисецький (у чоловічому двомісному екіпажі) фінішували відповідно на 5 та 6 позиціях; а Олена Стецків продемонструвала особисто 14-й результат. Відтак саме цей етап виявився найуспішнішим для українських санкарів у змагальному сезоні 2020/2021.

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Відразу ж у Вінтерберзі завершився й черговий четвертий етап Кубка світу з санного спорту, де Андрій Дукач серед найкращих санкарів світу став 20-м, також 20-ю стала й Олена Стецків серед жінок, покращивши свої особисті досягнення на цій трасі (час стартового розгону та фінішний час).

Варто зазначити, що старшим тренером національної збірної команди України є львів’янин Тарас Гарцула, а допомагають йому також львівські тренери Володимир Вахрушев та Олег Жеребецький.

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