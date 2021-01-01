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На Львівщині затримали наркодилера з товаром на півмільйона

Андрій Котенський

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На Львівщині правоохоронці вилучили в місцевого жителя амфетаміну на пів мільйона гривень. Затримали чоловіка біля відділення пошти, після отримання нової партії психотропних речовин. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті боротьби  з наркозлочинністю Національної поліції України.

 

Оперативники викрили жителя Львівщини, який виконував роль менеджера Інтернет-магазину з продажу амфетаміну. Він отримував оптові партії психотропу в поштових відділеннях, які в подальшому збував на території Львова та області.

Після отримання чергового замовлення поліцейські затримали його біля відділу пошти. Під час особистого огляду в зловмисника вилучили три пакунки з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновків проведеної експертизи являється психотропним засобом – амфетаміном.

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Вартість вилученого психотропу за цінами «чорного» ринку становить пів мільйона гривень.

Фігуранта затримали. За збут наркотичних засобів, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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