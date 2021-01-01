На Львівщині школяр потрапив під колеса легковика

У селі Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівщини водій автомобіля «Ауді 80» здійнив наїзд на школяра. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 31 грудня близько 19:00 у селі Ясениця-Сільна Дрогобицького району.

Попередньо встановлено, що 32-річний водій автомобіля «Ауді 80», мешканець с. Ясениця-Сільна, здійснив наїзд на 15-річного пішохода, мешканця с. Ясениця-Сільна, який отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у Дрогобицьку ЦРЛ.

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