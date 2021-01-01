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Якої погоди очікувати на Львівщині у перші дні Нового року

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За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львова та Львівської області вранці 02 січня можливий туман, видимістю 200 – 500 м. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

 

Рятувальники звертається до населення, за поганих погодних умов зокрема ожеледиці водіям транспортних засобів слід бути вкрай уважними. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

У разі виникнення небезпеки закликають телефонувати до Служби порятунку «101».

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За даними Sinoptik, 2 січня у Львові очікується до 5 градусів тепла та хмарна із проясненнями погода.

У неділю, 3 січня, буде на 2 градуси холодніше, але на початку робочого тижня денна температура повітря піднімиться до 6-7 градусів тепла. Із вівторка очікуються дощі.

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