У Львові через отруєння чадним газом госпіталізували 14-річного хлопця

У квартирі на вул. Гулака-Артемовського, 7 чадним газом отруївся 14-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Його у стані середнього ступеня важкості доправлено в міську дитячу лікарню. Обставини події встановлюють.

Зазначимо, від початку року у Львові трапився 51 випадок отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 112 людей, з них 44 – діти. На жаль, 4 осіб загинули.

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Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.