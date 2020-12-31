У Дрогобичі під час конфлікту чоловік встромив ножа жінці в живіт

У Дрогобичі 40-річний чоловік під час конфлікту підрізав ножем 44-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Постраждалу 30 грудня госпіталізували в одну з лікарень міста з ножовим пораненням живота.

Як з’ясували правоохоронці, тілесних ушкоджень 44-річній мешканці Дрогобича завдав 40-річний зловмисник, також житель райцентру. Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілій удару ножем у ділянку живота.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.