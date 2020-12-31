Під колесами авто у Кам’янка-Бузькому районі загинув 66-річний велосипедист

У Кам’янка-Бузькому районі водій «Форд Фокус» наїхав на велосипедиста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 грудня близько 18.40 на автодорозі «Львів-Луцьк» у Кам’янка-Бузькому районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Форд Фокус», 28-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, жителя району віком 66 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.