На проспекті Шевченка відреставрували п'ять старовинних балконів

У будинках на пр. Шевченка, 14, 16 відреставрували п’ять балконів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Чудове завершення року – на проспекті Шевченка реставровано 5 балконів у двох будинках. Так, проведено ремонтно-реставраційні роботи балконів головних фасадів будинків пам’яток архітектури місцевого значення на пр. Шевченка, 14 і 16. Роботи виконала підрядна організація ТзОВ «Дельтабуд», – повідомили в управлінні охорони історичного середовища.

Реклама партнерів

Загальна вартість робіт реставрації балконів у будинку на пр. Шевченка, 14 становить 534,7 тис. грн., а на пр. Шевченка, 16 – 464,4 тис. грн.

Нагадаємо, цього року у Львові відреставрували 25 балконів в історичній частині міста. Ще на 11 балконах роботи тривають і будуть завершені у 2021 році.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook .

Фото: ЛМР