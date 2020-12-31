Як виглядатиме головний Дідух Львова

Майстри Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького вже традиційно виготовили головний Дідух Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Вже декілька років львівський головний Дідух – це витвір майстрів Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького. Цьогоріч він має свої особливості:
- його висота – близько 4 метрів;
- він складається зі 120 маленьких дідухів.
Нагадаємо, винесення Дідуха традиційно відбудеться 6 січня о 12.00 год. на площі Яворського за участі хору «Гомін».
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Соломія Головіна