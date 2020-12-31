Священник приватизував церкву у Львові і подарував доньці

У Львові священник переписав церкву на себе, подарував доньці, а ділянку довкола храму оформив в іпотеку на зятя. Так кажуть парафіяни, які не можуть вільно потрапити ані у приміщення храму, ані на територію. Вони звернулися до правоохоронців, там відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства. Про це повідомляє 5 канал.

Віряни вимушені молитися просто неба: вхід до церкви для них місяць як зачинений. На територію пробираються через щілини в огорожі.

«Церква закрита. Ставимо стіл. Отець навіть не має, де положити церковні Євангеліє, чашу, те все. Мерзнемо всі. На вулиці. То ж люди старенькі, хочуть тепла, десь собі присісти», – каже вірянка Ганна Юрків.

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Замки змінив тимчасово відсторонений настоятель храму Павло Горуйко.

Таке віряни з’ясували випадково – під час переходу парафії з Української автокефальної церкви до Православної церкви України. Виявилося, що храм, який громада зводила своїми руками, священник Павло Горуйко оформив на себе ще у 2009 році. А на ділянку довкола храму взяв іпотеку на зятя.

У договорі купівлі-продажу представником церковної громади вказане ім’я Олега Нарольського. Віряни кажуть: чоловіка з таким ім’ям священник Павло Горуйко представляв їм як архиєпископа. Та як з’ясувалося, у Львівській єпархії ніколи не було служителів церкви з таким ім’ям.

«Виявляється, що ми продали священнику свою церкву. По документах. Мені дали довіреність на Нарольського Олега, він продав священникові церкву. А він переписав на доньку, зробив дарчу. Зараз наша земельна ділянка під заставою, він взяв кредит на будівництво церкви свого зятя. Під заставу 100 000 грн. Якщо не буде сплачено, то власником ділянки стане його зять», – каже вірянка Галина Марко.

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Павло Горуйко був настоятелем храму Святого Духа більш як 20 років. Тепер віряни вимагають його звільнення.

«Такий священник не має права бути в церкві взагалі, бо він підриває віру в нашу православну церкву. То самий гірший поступок. Я вважаю, керівництво православної церкви повинно вжити заходів і позбавити його права служити. Бо він не може правити», – переконаний вірянин Мирон Биць.

Нині Львівська єпархія відсторонила Павла Горуйка від служби. Йому дали два місяці, щоби повернути громаді їхні церкву та землю.

«Прикро, що є такі священники. Я написав йому листа про те, що він відсторонений на 2 місяці. І за ті два місяці хай поверне майно та іпотеку громаді. Він зараз тимчасово звільнений. Не поверне, вийде той строк, я звільню його», – каже митрополит Львівський ПЦУ Макарій.

З журналістами отець Павло Горуйко спілкуватися не хоче.

Щоби повернути свою власність, віряни звернулися до правоохоронців. Нині поліція перевіряє, чи законно священник набув у власність майно церковної громади. За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження.

«Правоохоронці проводять опитування, виїмку документів, в також інші необхідні слідчі дії для з’ясування подій. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років», – пояснила речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.

Поки богослужіння на вулиці відправляє декан львівської єпархії ПЦУ Олег Дравняк. Його митрополит Макарій призначив замість Павла Горуйка. Парафіяни просять єпархію владнати питання негайно, аби Різдво Христове вони могли відсвяткувати всередині свого храму.