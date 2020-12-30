ОСТАННІ НОВИНИ

Унікальні вітражі Львова з'явилися на поштових марках

Соломія Головіна

|

На поштових марках з’явилися унікальні вітражі Львова. Про це повідомляє пресслужба АТ «Укрпошта».

 

Сюжетами марок стали 7 фрагментів кольорових вітражів, що прикрашають сакральні споруди міста Лева. А саме: костел Домініканський та святого Антонія, Успенську церкву, Вірменський та Латинський катедральний собори, а також вітражі у приміщенні колишнього Краківського готелю, а зараз тут знаходиться Апеляційний суд.

Реклама партнерів

На сірому тлі аркуша кольорові марки розташовані у вигляді трьох вітражних церковних аркових вікон – по три марки на два бокових «вікна», а центральне «вікно» представлене єдиним великим вітражем із зображенням Діви Марії. На полях маркового аркуша зображено дві мармурові колони, що додають поштовому випуску урочистості та величі.

«Ідея випуску поштових марок із вітражами належить колективу управління філателії Укрпошти. Ця тема є досить популярною серед колекціонерів. Найбільше зразків старовинних вітражів збереглися у Києві та Львові. Тож зі Львова ми і вирішили розпочати цю серію поштових марок. Принагідно я хочу подякувати львів’янам за допомогу у здійсненні випуску: нашому консультанту зі Львівської міської ради Лілії Онищенко-Швець та талановитому фотографу, автору світлин, зображених на марках і картках до них, – Андрію Кирчіву. Мені приємно, що авторами поштового випуску «Вітражі старого Львова» погодилися стати Сергій і Олександр Харуки, добре відомі як філателістичному, так і нумізматичному товариству. Одна з їх останніх робіт – марковий аркуш «Комахи України» виборов найпрестижнішу філателістичну нагороду Grand Prix WIPA (Австрія). Сподіваємося, що і вітражі матимуть не менший успіх!», – відзначила начальник управління філателістичної продукції Укрпошти Наталія Мухіна.

Вартість маркового аркуша «Вітражі старого Львова» 80 грн: 4 марки номіналом V (еквівалент 9 грн), 2 марки номіналом М (еквівалент 13,5 грн), 1 марка номіналом F (еквівалент 17 грн).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Укрпошта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...