Унікальні вітражі Львова з'явилися на поштових марках

На поштових марках з’явилися унікальні вітражі Львова. Про це повідомляє пресслужба АТ «Укрпошта».

Сюжетами марок стали 7 фрагментів кольорових вітражів, що прикрашають сакральні споруди міста Лева. А саме: костел Домініканський та святого Антонія, Успенську церкву, Вірменський та Латинський катедральний собори, а також вітражі у приміщенні колишнього Краківського готелю, а зараз тут знаходиться Апеляційний суд.

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На сірому тлі аркуша кольорові марки розташовані у вигляді трьох вітражних церковних аркових вікон – по три марки на два бокових «вікна», а центральне «вікно» представлене єдиним великим вітражем із зображенням Діви Марії. На полях маркового аркуша зображено дві мармурові колони, що додають поштовому випуску урочистості та величі.

«Ідея випуску поштових марок із вітражами належить колективу управління філателії Укрпошти. Ця тема є досить популярною серед колекціонерів. Найбільше зразків старовинних вітражів збереглися у Києві та Львові. Тож зі Львова ми і вирішили розпочати цю серію поштових марок. Принагідно я хочу подякувати львів’янам за допомогу у здійсненні випуску: нашому консультанту зі Львівської міської ради Лілії Онищенко-Швець та талановитому фотографу, автору світлин, зображених на марках і картках до них, – Андрію Кирчіву. Мені приємно, що авторами поштового випуску «Вітражі старого Львова» погодилися стати Сергій і Олександр Харуки, добре відомі як філателістичному, так і нумізматичному товариству. Одна з їх останніх робіт – марковий аркуш «Комахи України» виборов найпрестижнішу філателістичну нагороду Grand Prix WIPA (Австрія). Сподіваємося, що і вітражі матимуть не менший успіх!», – відзначила начальник управління філателістичної продукції Укрпошти Наталія Мухіна.

Вартість маркового аркуша «Вітражі старого Львова» 80 грн: 4 марки номіналом V (еквівалент 9 грн), 2 марки номіналом М (еквівалент 13,5 грн), 1 марка номіналом F (еквівалент 17 грн).

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Фото: Укрпошта