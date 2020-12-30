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У скільки Львову обійшлася підготовка до новорічно-різдвяних свят

Вероніка Рой

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Цьогоріч на встановлення головної міської ялинки Львова та на забезпечення культурно-мистецької програми на новорчіно-різдвяні свята витратили 174 тисяч гривень. Про це у відповідь на запит громадського руху «Чесно» повідомили у Львівській міськраді.

 

«До основних статей витрат на новорічні та різдвяні свята у 2020 році відноситься встановлення міської ялинки та забезпечення культурно-мистецької програми з нагоди святкування новорічних та різдвяних свят. Загальна сума склала 174 тис. гривень», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, головну ялинку Львова цьогоріч урочисто відкрили 18 грудня. Дерево, висотою 18 м, привезли із села Опака Дрогобицького району. Місту вона дісталася безкоштовно.

Додамо, що у бюджеті на 2021 рік вже закладено пів мільйона гривень на облаштування двох ялинок: біля Оперного театру та Центру Довженка.

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Фото: ЛМР

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