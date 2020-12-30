У Львівській мерії вирішили відновити посаду садівника

Львівська міськрада створює штат садівників так званого нового формату та шукає працівників на цю посаду. Садівники не стригтимуть кущі, а будуть займатись організаційною діяльністю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Зазначається, що садівники нового формату не стригтимуть кущі, хоча мають вміти це робити. Це будуть менеджери, які:

плануватимуть нові посадки;

формуватимуть завдання для закупівель саджанців та доглядних послуг;

готуватимуть документи для визнання визначних дерев пам’ятками;

обстежуватимуть у складі комісій стан дерев;

складати протоколи у випадку пошкодження чи знищення зелених насаджень;

комунікуватимуть з проектантами вулиць та наглядатимуть за ремонтними роботами;

допомагатимуть небайдужим львів’янам грамотно доглядати і оновлювати озеленення на прибудинкових територіях.

«Упродовж останніх п’яти років у Львові активно почали садити нові дерева, змінили підходи до обрізки крони, почали облікувати та лікувати вікові дерева, під час ремонтів вулиць озеленення стало частиною проєкту, почали якісно замінювати втрачені дерева. Треба не лише висаджувати нові дерева, а й правильно їх доглядати. Аби і надалі рухатися в цьому напрямку, нам треба більше людей, які хочуть приділити принаймні кілька років свого життя плануванню озеленення міста», – наголошує очільниця міського управління екології і природних ресурсів Олександра Сладкова.

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Міське управління екології та природних ресурсів просить кандидатів зголошуватися та заповнювати анкету за цим посиланням.