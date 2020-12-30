У автотрощі на Мостищині постраждало троє людей

На автодорозі «Львів-Шегині» в одному з сіл Мостиського району зіткнулися «БМВ» та «Міцубіші». Внаслідок аварії постраждало троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що ДТП сталася 29 грудня близько 14:40 год. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «БМВ», яким керував 41-річний мешканець Буського району, та «Міцубіші» під керуванням 51-річного жителя міста Судова Вишня. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів та пасажир «Міцубіші» віком 46 років.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.