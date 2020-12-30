Цікаві факти про ЕКЗ

ЕКЗ досі вважається новим методом вагітності, однак перші спроби штучного запліднення належать ще до 17 століття, а перша «дитина з пробірки», дівчинка на ім’я Луїза Браун, з’явилася на світ у 1978 році. Сталося це в Великобританії. Цікаво, що вона зв’язала свою діяльність з дітьми й стала професійною нянею.

Цікаві факти:

№1

В СРСР перша дитина внаслідок ЕКЗ народилася через 8 років, відбулася ця подія в Україні, в Луганську. Це теж виявилася дівчинка.

№2

Імовірність настання вагітності природним шляхом при незахищеному сексі без урахування фази менструального циклу протягом одного місяця оцінюється вченими як 14–15%, однак протягом року вона зростає до 86%. Імовірність настання вагітності при ЕКЗ дорівнює 30–35% для першої спроби й до 40% за наступних чотирьох-п’яти, потім вона різко знижується і вже не перевищує 5%. З цієї причини проводити понад 6 спроб ЕКЗ не рекомендовано.

№3

Міжнародна лікарська конвенція забороняє обирати стать дитини у разі ЕКЗ. Виняток становлять випадки спадкових захворювань, пов’язаних з X- або Y-хромосомою.

№4

«Діти з пробірки» не відрізняються від звичайних дітей ані в кращу, ані в гіршу сторону. Особливих проблем з зачаттям власних дітей у них також немає, статистично вони страждають безпліддям не більш ніж їх однолітки, зачаті природним способом.

№5

Одну з проблем ЕКЗ становить гормональна стимуляція яєчників. Це серйозне навантаження на організм, якому до того ж належить виносити плід. Одним з рішень стало заморожування яйцеклітин (або вже ембріонів). Доречи діти, зачаті ЕКЗ з кріоконсервацією, також нічим не відрізняються від однолітків.

№6

Найтриваліший період кріоконсервації склав 28 років. Восени 2020 року в США на світ з’явилася дівчинка, чий ембріон був заморожений у 1992 році. Її мати зовсім не набагато старша, вона 1991 року народження. Сестра малятка народилася у 2017 році у такий же спосіб, з аналогічного замороженого ембріона. Вчені говорять, що термін придатності біоматеріалу, який зазнав кріоконсервації та зберігається належним чином, необмежений.

№7

Внаслідок ЕКЗ частіше настає багатоплідна вагітність. Пояснюється це тим, що часто в матку імплантують не один ембріон, а 2–3. Вважається, що так шанси на успіх вище. Однак останнім часом лікарі від цієї практики відмовляються, тому що багатоплідна вагітність піддає надмірному навантаженню організм жінки й підвищує ризик невиношування.

№8

В Україні вік проведення ЕКЗ поки що не обмежений. Найстарішою мамою «дитини з пробірки» стала 66-річна жінка з Чернігова. Однак фахівці попереджають, що після 40 років ефективність ЕКЗ значно знижується, та й шанси на безпечний перебіг вагітності нижче. ВООЗ не рекомендує народжувати жінкам після 49 років, оскільки це пов’язано з високими ризиками для здоров’я як мами, так і малюка. Оптимальний вік для ЕКЗ — до 35 років.

№9

ЕКЗ не виключає настання вагітності природним шляхом. Відомі випадки, коли природне зачаття відбулося у жінок, які перенесли кілька спроб ЕКЗ, як невдалих, так і тих, що завершилися народженням дитини.

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