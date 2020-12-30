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Ляшко розповів, коли Україна повернеться до звичного життя після COVID

Вероніка Рой

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко спрогнозував Україні поступове повернення до нормального життя після коронавірусу навесні 2021 року. Про це санлікар заявив 28 грудня в ефірі одного з українських телеканалів, передає Главком.

 

За його словами, поступовий процес повернення до звичного ритму життя почнеться з квітня 2021, але повністю позбутися протиепідемічних заходів і жорстких карантинів ще не вдасться.

«Коронавірус з моменту його виявлення вже має близько 12 тисяч мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, щоб я хотів, – щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх величезна кількість. Якщо розпочнеться мікс-інфекція, буде досить складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху – речі, які можуть розпочатись, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою», – повідомив Ляшко.

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Зазначимо, станом на ранок середи, 30 грудня, в Україні зафіксовано 1 045 348 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 7 986 нових випадків.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня Україна піде на повний локдаун. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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