Ляшко розповів, коли Україна повернеться до звичного життя після COVID

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко спрогнозував Україні поступове повернення до нормального життя після коронавірусу навесні 2021 року. Про це санлікар заявив 28 грудня в ефірі одного з українських телеканалів, передає Главком.

За його словами, поступовий процес повернення до звичного ритму життя почнеться з квітня 2021, але повністю позбутися протиепідемічних заходів і жорстких карантинів ще не вдасться.

«Коронавірус з моменту його виявлення вже має близько 12 тисяч мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, щоб я хотів, – щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх величезна кількість. Якщо розпочнеться мікс-інфекція, буде досить складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху – речі, які можуть розпочатись, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою», – повідомив Ляшко.

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Зазначимо, станом на ранок середи, 30 грудня, в Україні зафіксовано 1 045 348 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 7 986 нових випадків.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня Україна піде на повний локдаун. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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