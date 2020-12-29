У полоні бойовиків на Донбасі залишається 251 українець, – омбудсменка

На тимчасово окупованих територіях Донбасу бойовики все ще тримають у полоні 251 українця. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту до співпраці з Україною у питанні повернення полонених до мирного життя.

«Наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишаються 251 громадянин України. Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу», – зазначила Денісова.

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Водночас вона нагадала, що рік тому, 29 грудня 2019 року, до своїх родин на підконтрольну уряду України територію повернулося 76 громадян, зокрема 12 військовослужбовців, які перебували в полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Протягом року до мене надходили звернення від звільнених громадян щодо сприяння забезпечення їхнього соціального захисту», – додала омбудсмен.

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