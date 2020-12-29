У Львові використали новітній метод випалення пухлини

Вперше у Східній Європі медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова провели операцію з видалення пухлини позапечінкових шляхів за допомогою радіочастотної абляції. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Ця патологія відноситься до захворювань із найпесимістичним прогнозом новоутворів черевної порожнини. Втручання виконали фахівці Блоку панкреато-біліарної рентген інтервенційної ендоскопії та Центру хірургії – Адріан Квіт та Олексій Кушнірук.

Варто зазначити, що спершу, після встановлення відповідного обладнання, медики провели zoom-конференцію з провідним фахівцем Південної Кореї. Спільно вони погодили теоретичні та технічні аспекти для першого в Україні операційного втручання такого типу. Адже до сьогодні ця методика застосовувалась лише при «відкритих» операціях.

Реклама партнерів

«Сама методика полягає у знищенні пухлини радіочастотним випромінюванням, яке передається через заведений зонд в зону пухлинного росту під комбінованим ендоскопічним та рентген контролем. Відтак проходить повна деструкція зони пухлинного росту. Методика продовжує життя пацієнтів із локально неоперабельними пухлинами, а в деяких випадках є кінцевим методом лікування та дає шанс на повне одужання», – повідомили в лікарні швидкої медичної допомоги.

Зазначимо, найближчим часом у лікарні вже заплановано низку втручань на підшлунковій залозі (EUSRA) при локально неоперабельних пухлинах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: ЛМР