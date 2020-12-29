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У Львові молодик за шапку з серпом і молотом може загриміти до тюрми

Соломія Головіна

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У Львові відкрили кримінальне провадження проти 19-річного киянина за шапку з комуністичною символікою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Зазначається, що 28 грудня близько 16:30 год. до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка.

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На місці працювала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника – 19-річного жителя Києва. У нього вилучено шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження  за ч.1 ст.436-1  (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцію статті, – позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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