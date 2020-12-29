Посадовець мерії Львова побив людину через сварку на дорозі. Деталі

Директора ЛКП «Спортресурс» Ігоря Самотія звинуватили у побитті людини. Їдучи за кермом автомобіля, посадовець порушував Правила дорожнього руху і хотів, аби йому дали дорогу. Коли інший водій цього не зробив, чиновник накинувся на нього з кулаками. Про це у спільноті «Варта 1» повідомила дружина постраждалого Лілія Бедрій-Ферцак.

Випадок стався в понеділок, 28 грудня, орієнтовно о 17:00 год. на вул. Київській. За словами Лілії Бедрій-Ферцак, директор ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій грубо порушував Правила дорожнього руху і хотів, аби йому дали дорогу. Коли її чоловік цього не зробив, чиновник почав поводитися агресивно та дав волю кулакам.

«Їдучи по вул. Київській в бік вул. Сахарова в лоб, обганяючи на зупинці трамвай і авто за ним (бо він ж найрозумніший), він [Ігор Самотій] вперся в наше авто, почав махати руками і кричати, щоб його пропустили. Чоловік його не пропустив. Самотій вийшов зі свого авто, підійшов до нашого й почав агресивно доводити, що його мають пропустити. На це чоловік відповів, що не пропустить, бо той порушує ПДР. Після словесної перепалки Самотій наніс три удари в лице чоловіку (котрий не виходив з авто, лише відкрив вікно), після чого сів у своє авто і заднім ходом поїхав з місця події», – написала Лілія Бедрій-Ферцак.

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Жінка відразу уточнила, що на момент інциденту Ігор Самотій керував автомобілем BMW білого кольору, втім він на нього не зареєстрований. Однак посадовця за фото ідентифікував сам постраждалий та свідок.

Після побиття львів’янин написав заяву у поліцію.

У пресслужбі Львівської міськради Львівському порталу фактично підтвердили причетність директора ЛКП «Спортресурс» Ігоря Самотія до вищезгаданого інциденту, хоч і не називали його імені. Чиновника вирішили звільнити за «грубу і некоректну поведінку».

«28 грудня трапився інцидент на дорозі за участю працівника одного з комунальних підприємств Львова. Чоловік визнав свою провину та написав заяву на звільнення», – повідомили у мерії.

Отримати коментар Ігоря Самотія Львівському порталу наразі не вдалося.

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